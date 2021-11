Usa, trovato un esemplare di diamante giallo da 4,3 carati

Il ritrovamento è stato fatto da Noreen Wredberg e suo marito: in un primo momento non si erano accorti che la pietra fosse un diamante giallo.

La signora Noreen Wredberg e suo marito Michael, abitano Granite Bay, in California. Noreen e Michael sono andati in gita al Crater of Diamonds State Park (Arkansas) e, senza aspettarselo, hanno trovato un diamante giallo da 4,3 carati. Questa pietra è la più grande scoperta finora nell’area, da inizio 2021.

Diamante giallo: l’inaspettato ritrovamento nel parco dell’Arkansas

Da quando sono andati in pensione nel 2011, Noreen Wredberg e suo marito Michael hanno trascorso gran parte del loro tempo libero viaggiando e visitando i parchi nazionali degli Stati Uniti. Come informa Milenio.com, nel corso di una sosta all’Hot Springs National Park (Arkansas) assieme a Michael, Noreen si è resa conto di essere vicina al Crater of Diamonds State Park, un parco che desiderava visitare da un pò’.

Diamante giallo: le dichiarazioni di Noreen Wredberg

Noreen Wredberg ha dichiarato al sito ufficiale del Crater of Diamonds State Park: “Ho visto il parco per la prima volta in uno show televisivo diversi anni fa. Quando mi sono resa conto che non eravamo troppo lontani, ho capito che dovevamo visitarlo”. Di seguito, l’inaspettata scoperta. All’inizio, Noreen e Michael non si erano accorti che quella pietra trovata fosse un diamante giallo.

Diamante giallo: i visitatori del parco possono portare a casa le gemme ritrovate

I visitatori del Crater of Diamonds State Park possono portare a casa le gemme che riescono a trovare. Così ha fatto Noreen Wredberg. Stacy Hurst, segretaria del Dipartimento dei parchi, del patrimonio e del turismo dell’Arkansas, ha spiegato che il parco in questione è l’unica miniera di diamanti degli Usa aperta al pubblico.