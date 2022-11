Usa, Trump chiede ai contribuenti di pagare le sue spese legali per potersi candidare nel 2024

L’ex presidente americano Donald Trump ha chiesto ai contribuenti di pagare le sue spese legali per Capitol Hill per potersi candidare nel 2024.

L’ex presidente Donald Trump ha chiesto ai contribuenti americani di pagare le spese legali per la sua causa contro la commissione del Congresso che indaga sugli attacchi del 6 gennaio a Capitol Hill.

Usa, Trump chiede ai contribuenti di pagare le sue spese legali

Consegnata dall’ex presidente nella giornata di lunedì 7 novembre, la dichiarazione è arrivata sotto forma di un nuovo deposito che cerca di bloccare un mandato di comparizione della commissione che gli chiede di testimoniare sul suo ruolo nei disordini di Capitol Hill la prossima settimana.

Trump, che è al centro di diverse battaglie legali, avrebbe dovuto deporre lunedì, dopo molteplici tentativi di ritardare la sua testimonianza.

Gli avvocati di Trump hanno fatto un ultimo tentativo nella serata di venerdì 11 novembre per evitare di testimoniare, depositando una causa di 42 pagine presso il tribunale di Palm Beach.

La causa sostiene che, sebbene in passato gli ex presidenti abbiano accettato di testimoniare su richiesta del Congresso, nessuno “è mai stato costretto a farlo” e, pertanto, Trump, 76 anni, dovrebbe essere esonerato.

Il nodo della candidatura nel 2024

È stato riferito, inoltre, che il potenziale candidato del GOP è a pochi giorni dall’annunciare la sua terza candidatura alla presidenza. Se dovesse annunciare una corsa alla Casa Bianca nel 2024, il comitato ha dichiarato di non poter pagare le spese legali dell’ex presidente.

La causa chiede quindi che siano i contribuenti, al posto della commissione, a pagare le spese relative ai mandati di comparizione.

Il Congresso ha tempo fino a dicembre per trovare un accordo sulla questione dei finanziamenti.

Intanto, la commissione ha votato per la citazione di Trump durante l’ultima udienza televisiva prima delle elezioni di midterm e lo ha fatto formalmente il mese scorso, chiedendo la sua testimonianza. I membri della commissione sostengono che Trump abbia “orchestrato personalmente” uno sforzo in più parti per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020.

Hanno detto che doveva testimoniare, in Campidoglio o in videoconferenza, “a partire dal 14 novembre o all’incirca” e continuare per più giorni, se necessario.