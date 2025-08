Usa, Trump: due sottomarini nucleari ora "più vicini alla Russia"

Milano, 2 ago. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che due sottomarini nucleari da lui inviati in seguito alla presunta minaccia avanzata al Paese da Dmitry Medvedev, vicepresidente russo del Consiglio di Sicurezza, sono ora più vicini alla Russia.

Trump ha annunciato in un post su Truth Social il dispiegamento di due sottomarini nucleari in “regioni appropriate” in risposta ai recenti commenti di Medvedev.

“Oh, sì, beh, dovevamo farlo. Dobbiamo solo stare attenti. E c’è stata una minaccia e non l’abbiamo ritenuta appropriata. Quindi devo stare molto attento. Lo faccio per la sicurezza del nostro popolo. Una minaccia è stata fatta da un ex presidente russo e proteggeremo il nostro popolo.”

“Beh, basta leggere cosa ha detto. Stava parlando di nucleare. Quando si parla di nucleare, dobbiamo essere preparati. E lo siamo totalmente.”

Trump ha confermato di aver inviato due sottomarini nucleari “nella regione”. Alla domanda se fossero ora più vicini alla Russia, Trump ha risposto: “sono più vicini alla Russia. Sì, sono più vicini alla Russia”.