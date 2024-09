Usa: Trump, 'grandi minacce alla mia vita da parte Iran'**

Washington, 25 set. (Adnkronos) – Ci sono ''grandi minacce alla mia vita da parte dell'Iran''. Lo ha scritto su Truth social l'ex presidente americano Donald Trump affermando che ''l'intero esercito americano sta osservando e aspettando. L'Iran ha già fatto delle mosse che non hanno funzionato, ma ci riproveranno. Non è una bella situazione per nessuno''.

Facendo riferimento alla decisione di aumentare la sua sicurezza dopo gli attentati sventati subiti, Trump ha aggiunto che ''sono circondato da più uomini, pistole e armi di quante ne abbia mai viste prima. Grazie al Congresso per aver approvato all'unanimità molti più soldi per il Secret Service'' con ''Zero voti "No", rigorosamente bipartisan. E' bello vedere repubblicani e democratici unirsi su qualcosa''.