Usa, Trump si dichiara "non colpevole" per i 34 capi d'accusa: la sfida ai gi...

A seguito della lettura dei 34 capi d'accusa per il caso Stormy Daniels, l'ex presidente americano Donald Trump si è dichiarato "non colpevole".

Al via l’udienza sul caso della pornostar Stormy Daniels che ha portato all’incriminazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in stato di arresto dopo aver raggiunto il tribunale di New York ed essersi costituito.

Usa, Trump in stato di arresto in attesa dell’udienza in tribunale

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è in stato di arresto in attesa dell’udienza. Con il suo ingresso in tribunale, avvenuto intorno alle 13:30 ora locale, il repubblicano è tecnicamente “under arrest” dopo essersi costituito per la vicenda della pornostar Stormy Daniels. A riferirlo sono stati la CNN e altri media americani che hanno anche precisato che, al momento, non è stato riferito di manette ai polsi del politico e imprenditore.

L’inizio del processo è fissato alle 14:30 ora locale, corrispondenti alle 20:30 italiane. Durante l’udienza, verranno letti i capi di accusa dei quali il tycoon dovrà rispondere.

Trump: “Mi arrestano, è surreale”

“Sono diretto verso il sud di Manhattan, al tribunale. Sembra surreale, wow, stanno per arrestarmi”. Lo ha scritto Trump sul suo profilo social Truth Social mentre lasciava la Trump Tower per raggiungere il tribunale di Manhattan. “Non posso credere che stia succedendo in America, Maga!”, ha aggiunto l’ex presidente, concludendo il messaggio usando come slogan l’acronimo del suo movimento politico ossia “Make America Great Again”.

La foto segnaletica al tribunale di Manhattan

Poco dopo il suo arrivo al tribunale di Manhattan, Donald Trump ha chiesto espressamente che gli fosse scattata la foto segnaletica. La richiesta del tycoon è stata riferita dal suo entourage alla CNN.

Pare, infatti, che The Donald vorrebbe sfruttare a suo favore lo scatto usandola, secondo fonti a lui vicine, per i manifesti elettorali per le presidenziali del 2024.

Trump si dichiara “non colpevole” per i 34 capi d’accusa: c’è anche il reato di cospirazione

Sono 34 i capi d’accusa per il caso della pornostar Stormy Daniels. Per tutti i capi di imputazione che gli sono stati contestati nell’atto di incriminazione letto dal giudice Juan Merchan, l’ex presidente americano si è dichiarato “non colpevole”. Le principali accuse rivolte a Trump sono di aver falsificato i registri della società e partecipato a un complotto per versare denaro a due donne in cambio del loro silenzio al fine di non compromettere la sua campagna elettorale nel 2016.

NBC News, poi, ha riferito che l’incriminazione del tycoon nel caso Daniels include anche la cospirazione.

La prima foto storica in aula dell’ex presidente americano

In aula, intanto, sono stati ammessi solo cinque fotografi prima dell’inizio dell’udienza. A loro si deve la diffusione della prima foto di Trump nell’aula del tribunale di Manhattan, seduto al tavolo degli imputati con espressione seria, accanto ai suoi tre legali.

Dallo scatto, secondo quanto commentano gli analisti della Cnn, è evidente che il tycoon sia palesemente frustrato e infastidito per il fatto di “trovarsi in una situazione in cui, contrariamente al suo solito, non ha il controllo”.

Oltre agli avvocati e a The Donald, nella prima foto storica in aula di Trump diffusa dai media americani ci sono anche due agenti muniti anche di manette. I due poliziotti, un uomo e una donna, sono in piedi alle spalle del politico repubblicano. La presenza degli agenti di polizia ha un valore estremamente simbolico rispetto alla svolta storica che gli Usa stanno vivendo. Sebbene sia normale che in un processo penale ci siano poliziotti in aula il cui compito è quello di sorvegliare gli imputati, è anche evidente che Trump non sia circondato dallo staff del Secret Service, ossia il servizio di scorta assegnato a ogni ex presidente statunitense. Una simile circostanza, come spiegato dagli analisti alla Cnn, conferma che il repubblicano è effettivamente in stato d’arresto e, quindi, è stato preso in carico dalla polizia.

Trump lascia l’aula del tribunale di Manhattan: conclusa l’udienza

Si è conclusa a circa un’ora dal suo inizio, intorno alle 15:30 ora locale (corrispondenti alle 21:30 in Italia), l’udienza sul caso Stormy Daniels che ha coinvolto l’ex presidente Trump.

Secondo quanto riferito già prima dell’inizio dell’udienza, il politico repubblicano è ora pronto a fare ritorno in Florida. Dalla sua residenza di Mar-a-Lago, infatti, ha intenzione di tenere una conferenza stampa.