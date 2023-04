Usa, Trump in tribunale per incriminazione, New York blindata

New York, 3 apr. (askanews) – L’ex presidente americano Donald Trump si trova nella Trump Tower, il grattacielo sulla Quinta Avenue dove risiede quando è a New York e attende il suo giorno più lungo. L’ex presidente, arrivato dalla Florida, dovrà presentarsi al giudice di New York per la formalizzazione delle accuse a suo carico, dopo essere stato incriminato per dei pagamenti a una pornostar la scorsa settimana da un gran giurì di Manhattan.

Ad accompagnarlo in tribunale nell’ufficio del procuratore distrettuale saranno gli agenti del Secret Service, che si occupano della sicurezza dei presidenti Usa.

Una volta che l’ex presidente avrà finito le procedure di identificazione, verrà portato in aula di tribunale per la formalizzazione dell’atto d’accusa. Le telecamere non saranno ammesse in aula ma solo i fotografi Dopo essere stato chiamato in giudizio, Trump sarà quasi certamente rilasciato su sua richiesta.

La grande mela è blindata, si temono scontri tra suoi sostenitori e forze dell’ordine. Trump intanto continua a lavorare per la sua campagna elettorale, punta infatti a essere il candidato repubblicano nella prossima corsa alla casa bianca.