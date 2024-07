Usa: Trump, 'se Biden non può candidarsi, non può governare il nostro Paese'

Usa: Trump, 'se Biden non può candidarsi, non può governar...

Washington, 22 lug. (Adnkronos) – "Chi sta governando il nostro Paese in questo momento? Non è Crooked ('corrotto', ndr) Joe, non ha idea di dove si trovi. Se non può candidarsi, non può governare il nostro Paese!!!". Lo ha scritto su Truth il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump, riferendosi a Biden dopo l'annuncio di quest'ultimo di ritirarsi dalla corsa per le presidenziali Usa.