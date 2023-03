USA, Trump su Biden: "Lo cacceremo dalla Casa Bianca. Metterò fine alla guerra"

Ne è convinto l’ex presidente repubblicano Donald Trump. La guerra in Ucraina con lui al comando verrà portata a termine nel giro di un giorno. In occasione del suo intervento fatto alla fine della convention dei repubblicani, Trump ha riservato durissime parole all’attuale presidente degli USA Biden, dedicando spazio a ciò che intenderà fare qualora dovesse essere rieletto di nuovo: “Siamo un Paese in declino, ma non saremo mai un Paese socialista”, ha dichiarato a questo punto.

USA, Le critiche di Trump a Joe Biden: “Lo cacceremo dalla Casa Bianca”

L’ex presidente Trump, nel parlare di Biden ha dichiarato: “Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato”, quindi ha aggiunto: “Siamo un Paese in declino, ma non saremo mai un Paese socialista”.

In merito ai suoi piani al Governo in caso di rielezione ha fatto sapere che intende rendere gli Stati Uniti indipendenti dalla Cina, senza contare il fatto che vuole porre un freno alle importazioni da Pechino. Ha poi detto con forza che continuerà la campagna elettorale anche in caso di incriminazione.

“Metterò fine alla guerra in un giorno”

Non ultimo Trump ha messo in guardia dichiarando che si dovesse proseguire in questa situazione potrebbe scoppiare la Terza Guerra Mondiale: “Avremo la terza guerra mondiale se qualcosa non cambia in fretta. Sono l’unico candidato che può fare questa promessa: impedirò la terza guerra mondiale“, infine ha assicurato: “Prima di arrivare nello Studio Ovale, farò finire la disastrosa guerra tra Russia e Ucraina, in un giorno, andrò d’accordo con Putin”.