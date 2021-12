James David Russell, 39 anni, è stato arrestato per aver ucciso il suo vicino di casa e aver mangiato parti del suo corpo. Era convinto di curarsi.

James David Russell, 39 anni, è stato arrestato per aver ucciso il suo vicino di casa e aver mangiato parti del suo corpo. Era convinto che in questo modo sarebbe riuscito a curare il suo cervello.

Usa, uccide il vicino di casa e mangia parti del corpo: arrestato

Una storia molto simile ad un film dell’orrore arriva dagli Stati Uniti. Un uomo ha ucciso il suo vicino di casa e ha cucinato e mangiato alcune parti del suo corpo. Era convinto che in questo modo avrebbe guarito il suo cervello. L’assassino si chiama James David Russell, ha 39 anni, ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio di primo grado dalla polizia dell’Idaho, negli Stati Uniti.

Usa, uccide il vicino di casa e mangia parti del corpo: le ha cucinate nel microonde

L’uomo di 39 anni ha ucciso il suo vicino di casa, di 70 anni, per poi mangiare alcune parti del suo corpo. Il giorno dopo l’omicidio, gli agenti hanno trovato parti del corpo della vittima in casa di Russell, che è stato arrestato. Dalle indagini è emerso che il cannibale avrebbe cucinato alcune parti del cadavere nel forno a microonde, per poi ingerirle.

Usa, uccide il vicino di casa e mangia parti del corpo: “Pensavo potesse curarmi”

Gli agenti hanno trovato la vittima con le mani legate e alcune parti del corpo mancanti. L’intenzione dell’assassino era proprio quella di cibarsi di volta in volta di alcuni pezzi del cadavere. Era convinto che in questo modo sarebbe riuscito a curare il suo cervello.