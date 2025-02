Usa-Ue, Scholz: risponderemo a dazi con i dazi, ma serve cooperazione

Bruxelles, 3 feb. (askanews) – “Se la politica doganale si complica, questo è un male per gli Stati Uniti, è un male per l’Europa. Chiaro è che, in quanto spazio economico forte possiamo anche organizzare le nostre cose e possiamo rispondere alle politiche doganali con politiche doganali. Lo dobbiamo fare e lo faremo. Ma la prospettiva e l’obiettivo dovrebbero essere quelli di procedere in modo tale da ottenere una cooperazione. Questo sarà un punto importante su cui discutere”: lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al suo arrivo a Bruxelles al “ritiro informale” dei capi di Stato e di governo dell’Ue dedicato al tema del rafforzamento della difesa.