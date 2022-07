Usa, un 25enne afroamericano ucciso da agenti in Ohio

Roma, 4 lug. (askanews) – Indignazione e proteste ad Akron, nello stato americano dell’Ohio, dopo che le autorità hanno diffuso un video della bodycam della polizia che ha ripreso la morte in diretta del 25enne Jayland Walker. Il ragazzo è stato ucciso mentre fuggiva a piedi dalla polizia dopo un tentativo di arresto per violazione del codice stradale.

Il video mostra un veloce inseguimento del veicolo di Walker, poi si vedono gli agenti che lo circondano in un parcheggio e dopo aver cercato di usare il taser, aprono il fuoco.

Le autorità sostengono che Walker abbia sparato con una pistola prima di fuggire a piedi, poi lasciata in auto. Ma quando gli agenti gli hanno sparato era disarmato. Il medico legale di ha rilevato circa 60 ferite sul corpo del ragazzo.

Il capo della polizia Stephen Mylett ha detto che “c’erano otto agenti direttamente coinvolti nella sparatoria, sono stati tutti messi in congedo, in attesa di far luce su quanto accaduto”.

“Non sappiamo ancora l’esatto numero di colpi sparati – ha aggiunto – ma faremo luce anche su questo”.

La sparatoria è l’ultima di una serie di uccisioni di uomini di colore da parte delle forze dell’ordine negli Stati Uniti. Solo poco più di due anni fa l’omicidio di George Floyd a Minneapolis scatenò proteste globali contro la brutalità della polizia e l’ingiustizia razziale.

Immagini polizia Usa