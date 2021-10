Lasciano 5 figli i due genitori No Vax che sono morti a causa delle complicanze del Covid. I parenti hanno fatto di tutto per convincerli a vaccinarsi.

È accaduto a Stafford, in Virginia, USA. Una coppia di genitori non ha mai deciso di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19 ed ora sono entrambi morti dopo aver contratto la malattia. Disperati i loro 5 figli che hanno fatto di tutto insieme ai parenti per convincerli a vaccinarsi.

Coppia morta a causa del Covid lascia 4 figli: il contagio

Misty e Kevin Mitchem, 46 anni e 48 anni. Questo è il nome della coppia che è morta a causa delle complicazioni del coronavirus, contratto dopo aver categoricamente rifiutato il vaccino. Il primo ad ammalarsi è stato il marito, successivamente ha contagiato la moglie.

Coppia morta a causa del Covid lascia 4 figli: l’aggravarsi della malattia

Inizialmente la situazione sembrava essere sotto controllo, ma l’aggravarsi dei sintomi ha reso il quadro più grave, costringendo i due all’ospedalizzazione.

Misty a differenza di Kevin aveva una patologia pregressa: il diabete. Nonostante però Kevin godesse di buona salute è deceduto anch’egli insieme alla moglie. La coppia lascia 4 figli ancora in età adolescenziale.

Coppia morta a causa del Covid lascia 4 figli: gli avvisi dei parenti sull’importanza del vaccino

I figli della coppia deceduta hanno un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Il più grande è Riley, 17 anni; poi Leah 14 anni ed infine i gemelli Taylor e Aiden di 11 anni.

I ragazzi vivono adesso con un parente nel South Carolina. Misty e Kevin si erano conosciuti al liceo e sono sempre stati insieme, fino alla morte. Erano amati dai loro parenti ma nessuno dei due però ha voluto ascoltare i loro consigli riguardo l’importanza di vaccinarsi, andando incontro al peggiore effetto collaterale del Covid-19.