La reporter ha rassicurato tutti dopo essere stata investita da un suv. Non è chiara la dinamica dell'incidente

Negli Stati Uniti D’america una reporter è stata investita da un suv mentre stava svolgendo il suo ruolo di inviata. Il tutto è accaduto in diretta sotto gli occhi preoccupati dell’Anchorman.

Reporter investita da un suv mentre era in diretta

La reporter si chiama Tori Yorgey, ed è una giornalista presso Wsaz-Tv. La giovane reporter era inviata in West Virginia e mentre è stata investita era in collegamento con lo studio televisivo. Il tutto è stato ripreso dalle videocamere e la trasmissione non si è interrotta, anzi, è andata avanti mostrando la grande professionalità di Tori Yorgey. Questa spiacevole vicenda, come riporta Leggo è accaduta durante la sua ultima settimana di lavoro in West Viriginia.

La reporter investita da un suv negli USA fortunatamente sta bene

Nel video si vede il momento in cui il suv colpisce la giovane reporter. La gornalista viene presa in pieno dalla vettura, ma fortunatamente di striscio. La conducente del suv si è immediatamente fermata per accertarsi che la giovane stesse bene. La giornalista ha rassicurato tutti i telespettatori e la conducente della vettura sul suo stato di salute. Subito dopo essere stata investita, ha avuto la lucidità di dire: “Oh mio Dio, sono stata appena investita da un’auto ma sto bene“.

La reporter, dopo essere stata investita da un suv, ha deciso di riderci su

La dinamica dell’incidente non è chiara, probabilmente la conducente del suv era distratta o magari non ha visto la giornalista in quanto il servizio stava andando in onda di sera.

Fatto sta che la reporter sta bene ed ha anche ironizzato sulla vicenda, dicendo: “In realtà sono stata investita da un’auto anche al college, allo stesso modo. Ma sono contenta di stare bene“.