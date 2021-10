USA, uomo armato di machete e bombole di propano blocca la I-95 a Philadelphia

Negli USA, un uomo armato di machete e in possesso di bombole di propano ha bloccato la i-95 a Philadelphia: il soggetto è stato arrestato.

Negli Stati Uniti d’America, un uomo armato di machete e in possesso di alcune bombole di propano ha bloccato il traffico lungo la I-95, a Philadelphia. Il soggetto ha dato, poi, fuoco alle bombole e ha provocato diverse esplosioni.

Nella giornata di giovedì 21 ottobre, un uomo ha fatto irruzione sulla corsia nord della strada interstatale 95 che attraversa Philadelphia, in Pennsylvania, negli Stati Uniti d’America, bloccando il transito.

Sulla base delle informazioni diffuse dalle forze dell’ordine statunitensi, il soggetto era armato di machete e possedeva anche alcuni contenitori all’interno dei quali si trovava del propano.

Le bombole di propano sono state incendiate mentre l’uomo teneva in ostaggio la I-95 e hanno causato svariate esplosioni in zona.

Sulla scena, si sono prontamente recate le autorità americane: a questo proposito, è stato riferito che la SWAT ha preso in custodia il soggetto mentre sul posto era ancora ben visibile il fumo generato dalle deflagrazioni.

Nella mattinata di giovedì 21 ottobre, dopo l’arresto, le forze dell’ordine hanno chiuso le corsie dell’interstatale che si dirigevano verso sud e hanno provveduto a spegnere l’incendio scaturito dallo scoppio delle bombole di propano. Alcune ore dopo l’accaduto, tuttavia, la I-95 è stata rapidamente riaperta ripristinando il normale flusso di traffico.

A quanto si apprende, nessuno dei presenti sul luogo dell’accaduto ha riportato traumi o ferite.

