USA, uomo spinge carrello della spesa: investito sui binari del treno

Tragedia in Texas. Un uomo tra i 50 e i 60 anni è stato travolto da un treno mentre stava spingendo il carrello della spesa.

Accade a San Antonio in Texas dove un uomo tra i 50 e i 60 anni è stato travolto dal treno proprio mentre stava attraversando i binari con il carrello della spesa. Stando a quanto appreso la segnalazione della morte dell’uomo sarebbe stata effettuata nel tardo pomeriggio di martedì 12 ottobre.

L’uomo sarebbe deceduto sul posto.

San Antonio morto uomo, il carrello della spesa è stato fatale

Ad essere stato fatale per il tragico destino dell’uomo sarebbe stato proprio il trasporto del carrello della spesa, che in quei drammatici ultimi minuti stava attraversando i binari della ferrovia. Quest’ultimo, poco prima dell’arrivo del treno si sarebbe bloccato non lasciando quindi alcuno scampo all’uomo, la cui morte sarebbe stata inevitabile.

San Antonio morto uomo, la vicenda

Nel frattempo la testata estera Ksat.com riferisce che testimoni, presenti in quel momento sulla scena, avrebbero riferito agli agenti che il carrello della spesa sarebbe stato alla fine liberato dai binari. La sorte invece non sarebbe stata altrettanto favorevole all’uomo che non sarebbe invece riuscito ad abbandonare in tempo i binari venendo infine travolto dal treno.

San Antonio morto uomo, i precedenti

Nel mese di settembre 2021, un giovane di soli 17 anni è deceduto Versilia venendo investito da un treno mentre si trovava alla stazione di Forte dei Marmi.

La vicenda è avvenuta intorno alle ore 21.15, quando il macchinista si rese conto che il giovane si sarebbe lanciato sui binari.