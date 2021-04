Usa, vaccino Covid per tutti gli adulti. A partire da oggi, la campagna vaccinale si estende verso una ulteriore fascia d'età, lo ha annunciato Joe Biden.

Usa, vaccino Covid agli adulti a partire da oggi, 20 aprile 2021. La campagna vaccinale prosegue sotto l’egida del nuovo presidente Joe Biden, che ne ha annunciato l’ulteriore estensione: “Ci aspettano giorni migliori”, ha twittato.

Usa: vaccino Covid agli adulti

Durante una conferenza stampa del 19 aprile 2021, il consigliere senior alla Casa Bianca per la pandemia, Andy Slavitt, ha espresso il suo ottimismo sulla volontà pratica degli Usa nel fermare la pandemia. Da oggi, in tutti i 50 Stati, tutti i cittadini oltre i 16 anni potranno farsi inoculare il vaccino anti Covid. Sono circa 3 milioni al giorno gli americani che si fanno vaccinare, di cui oltre l’80% anziani e il 50% adulti.

L’amministrazione Biden ha messo a disposizione 60mila spot dove farsi vaccinare e il Department of Health and Human Services sta ottenendo un fondo da 150 milioni di dollari per fornire alla comunità operatori sanitari in grado di effettuare le iniezioni sul braccio.

Today, every adult is eligible to get a COVID-19 vaccine. Better days are ahead. — Joe Biden (@JoeBiden) April 19, 2021

Una speranza in più

“Ora c’è più speranza di uscire dall’incubo della pandemia, ma proseguo a sottolineare l’importanza di indossare la mascherina, praticare il distanziamento sociale, lavarsi le mani e vaccinarsi il prima possibile”, ha dichiarato Georges Benjamin, direttore esecutivo dell’American Public Health Association. Nonostante il progresso della campagna vaccinale sia promettente, il numero settimanale di nuovi casi al giorno rimane elevato: parliamo di 67mila al giorno, quando un mese fa negli Usa ce n’erano 53mila al giorno.

La maggiore incidenza si è registrata nel Michigan, durante le ultime settimane, con un picco da 6,732 nuovi casi di Covid in un giorno anche se il trend sta lentamente calando. In base al tracciamento dei contagi diffuso dalla Johns Hopkins, negli Usa ci sono stati 42,018 nuovi casi nella giornata di ieri, 19 aprile 2021, con 313 morti. In totale ci sono 31,716,799, con 567,551 morti.