Negli Stati Uniti d’America, un veicolo ha improvvisamente preso fuoco in prossimità di Marengo. Il conducente è riuscito a fuggire dal mezzo e ad allontanarsi dal luogo dell’incidente senza riportare alcuna ferita.

USA, veicolo in fiamme a Marengo: segnalazioni

Nel pomeriggio di giovedì 14 ottobre, intorno alle ore 16:15, le forze dell’ordine e le squadre di soccorso americane hanno ricevuto numerose segnalazioni relative a un incidente avvenuto nelle vicinanze di Marengo, comune situato nella Contea di McHenry, nello Stato dell’Illinois.

In particolare, secondo quanto riferito dal portavoce dei distretti di salvataggio e dei vigili del fuoco di Marengo, AlexVucha, l’incidente era avvenuto al blocco 19.900 della strada che attraversa la valle di Kishwaukee, a Marengo.

USA, veicolo in fiamme a Marengo: l’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco

Non appena giunti sul luogo del sinistro, le squadre di salvataggio e i vigili del fuoco di Marengo hanno rinvenuto un veicolo ricreativo (RV), abbandonato in corsia, avvolto dalle fiamme.

Il rogo ha rapidamente travolto l’intero veicolo, consumando rapidamente tutta la struttura del mezzo.

Sulla base delle informazioni diramate dal portavoce Vucha, i vigili del fuoco si sono immediatamente messi a lavoro e sono riusciti a spegnere l’incendio in pochi minuti.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per circa 45 minuti.

USA, veicolo in fiamme a Marengo: conducente sopravvive incolume all’incidente

A quanto si apprende, inoltre, il conducente dell’RV è riuscito a uscire indenne dall’incidente: nonostante il vigore e la violenza delle fiamme, l’uomo è fuggito dal sito del disastro senza riportare alcuna ferita. L’autista era solo all’interno del mezzo, al momento della tragedia.

In relazione all’incendio, i vigili del fuoco credono che il rogo si sia originato nel vano motore del veicolo per cause di natura meccanica.