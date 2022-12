Usa, Warnock vince in Georgia: Dem consolidano maggioranza Senato

Roma, 7 dic. (askanews) – Il candidato democratico Raphael Warnock ha vinto il ballottaggio nelle elezioni di Midterm contro lo sfidante repubblicano Herschel Walker per il seggio al Senato della Georgia, puntellando così la maggioranza del partito di Joe Biden alla Camera alta del Congresso (51-49). Warnock, che ha ottenuto il 51,3% delle preferenze contro il 48,7% dello sfidante, è il primo senatore nero in questo Stato del profondo sud degli Stati Uniti.

Il numero di votanti solo martedì ha raggiunto 1,4 milioni, ha reso noto il funzionario elettorale Gabriel Sterling dopo la chiusura dei seggi, aggiungendo che c’è stata “un’affluenza record su tutta la linea”.

Un numero record di 1,9 milioni di georgiani aveva già votato anticipatamente o per posta. “È un onore per me pronunciare le quattro parole più potenti mai pronunciate in una democrazia: il popolo ha parlato!”, ha detto Warnock davanti ai suoi sostenitori, dopo avere avuto conferma della vittoria.

Il 53enne predicatore battista, la cui chiesa di Atlanta era un tempo guidata dal leader dei diritti civili Martin Luther King, ha ringraziato in modo speciale sua madre, cresciuta negli anni ’50 “raccogliendo il cotone di qualcun altro” in Georgia. Quindi ha aggiunto. “Io sono la Georgia. Sono un esempio e un’iterazione della sua storia, del suo dolore e della sua promessa, della sua brutalità e delle sue possibilità.

Ma poiché questa è l’America, perché abbiamo sempre un percorso per rendere il nostro paese più grande, qui siamo uniti. Grazie Georgia”.

Joe Biden ha chiamato Warnock per congratularsi con lui, descrivendo la sua vittoria come una sconfitta dell’estremismo repubblicano e della filosofia “Make America Great Again” di Donald Trump. “Stasera gli elettori della Georgia si sono battuti per la nostra democrazia, hanno respinto l’Ultra MAGAismo e, cosa più importante, hanno rimandato un brav’uomo al Senato”, ha dichiarato il presidente su Twitter.