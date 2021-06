Usa: Weinstein sarà trasferito in California per processo su violenza sessuale** (2)

(Adnkronos) – La decisione segue uno sforzo di mesi da parte della squadra di Weinstein per bloccare il trasferimento. Ieri, il giudice della corte della contea di Erie, Kenneth Case, ha respinto le argomentazioni degli avvocati di Weinstein secondo cui i pubblici ministeri di Los Angeles non avevano presentato documenti in modo appropriato per richiedere la custodia dell'ex produttore.

L'avvocato difensore Mark Werksman ha dichiarato: "Siamo delusi dalla sentenza del giudice". Werksman ha affermato che la sua squadra ha presentato una petizione per impedire il trasporto di Weinstein "fino a quando non potrà ricevere le cure mediche di cui ha bisogno a New York". Il team di difesa di Weinstein ha detto che ha in programma due interventi chirurgici a New York per affrontare una serie di problemi di salute che non sono stati resi pubblici.

In precedenza, i suoi avvocati avevano affermato che è quasi cieco.