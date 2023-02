Home > Askanews > Usa, Yellen: le prospettive dell'economia globale sono migliorate Usa, Yellen: le prospettive dell'economia globale sono migliorate

Milano, 23 feb. (askanews) – “Anche se ci sono notevoli venti contrari, è giusto dire che l’economia globale si trova oggi in una posizione migliore rispetto a quanto previsto da molti solo pochi mesi fa. In autunno, molti erano preoccupati per un forte rallentamento economico in tutto il mondo. Le sfide che abbiamo davanti sono reali, e il futuro è sempre incerto, ma le prospettive sono migliorate”. Lo ha affermato il segretario di Stato al Tesoro Usa, Janet Yellen con una conferenza stampa in vista delle riunioni in India del G20 delle Finanze, che viene preceduto da un G7 finanziario.

