Usa, Yellen su "friend-shoring" e catene di rifornimento diversificate

Roma, 21 lug. (askanews) – “Non stiamo cercando di costruire ogni cosa in America. Piuttosto, crediamo che la resilienza economica a lungo termine richieda catene di rifornimento globali diversificate. Ciò significa approfondire la nostra integrazione economica con un ampio numero di Paesi sui quali possiamo contare, incluso il Vietnam”: lo ha affermato la segretaria al Tesoro americano, Janet Yellen, in un intervento tenuto ad Hanoi, in Vietnam.

“Mentre intraprendiamo questi sforzi per le catene di rifornimento, permettetemi di essere molto chiara: il ‘friend-shoring’ (sostegno da Paesi alleati, ndr) non è per un club esclusivo di Paesi. É aperto, è inclusivo per le economie avanzate, i mercati emergenti e ugualmente per i Paesi in via di sviluppo. Gli Stati Uniti stanno lavorando per rafforzare, non per indebolire, i nostri legami con il mondo emergente e in via di sviluppo, come dimostrato dalla nostra partnership con il Vietnam”.