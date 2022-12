Usa, Zelensky è arrivato a Washington: Biden annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina

Il leader di Kiev Volodymyr Zelensky è arrivato negli Usa.

Poco dopo l’arrivo del presidente ucraino, la Casa Bianca ha annunciato l’approvazione di nuovi pacchetti di aiuti militari per il Paese invaso dalla Russia lo scorso 24 febbraio.

Usa, Zelensky è arrivato a Washington: l’atterraggio alla Joint Base Andrews

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato negli Stati Uniti d’America, secondo quanto annunciato alla CBS. L’atterraggio è avvenuto alla Joint Base Andrews.

Il governo americano ha garantito la sicurezza del viaggio verso Washington del leader ucraino e hanno affermato che agiranno nel medesimo morto anche in occasione del suo ritorno a Kiev.

a riferirlo è stato il portavoce del consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, John Kirby. “Stiamo lavorando di pari passo con lo staff di Zelensky per garantire che possa fare questo viaggio in sicurezza, sia in arrivo negli Stati Uniti che al ritorno”, ha detto. E, ai microfoni della CNN, ha precisato: “Continueremo a sostenere le sue esigenze di viaggio. Per ovvi motivi non entrerò troppo nei dettagli sulle misure di sicurezza che sono state prese per portare qui il presidente ucraino.

Biden annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari

La CNN, citando svariate fonti, poi, ha riferito che la Casa Bianca potrebbe presso classificare la Russia come “Stato aggressore” piuttosto che come “sponsor del terrorismo”. Le fonti hanno anche spiegato che i funzionari statunitensi stanno attendendo di scoprire se Zelensky approverà la proposta nel corso del discorso che terrà al Congresso. In caso affermativo, la presidente della Camera Nancy Pelosi potrebbe depositare un disegno di legge entro la fine della settimana.

La dicitura ”Stato aggressore” è una definizione meno aggressiva di ”stato sponsor del terrorismo”. Il Governo americano, quindi, teme che questa possa innescare gravi reazioni e peggiorare drasticamente i rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Russia su questioni come l’accordo sul grano mediato dall’Onu, lo scambio di prigionieri oppure gli aiuti transfrontalieri alla Siria.

Zelensky è arrivato negli Usa: le armi che Washington invierà a Kiev

Intanto, contestualmente alla visita di Zelensky alla Casa Bianca, il presidente americano Joe Biden ha dato il via libera a un altro miliardo di dollari in aiuti militari e per al difesa per fornire assistenza all’Ucraina.

Si legge in una nota ufficiale della White House.

Gli Stati Uniti hanno anche annunciato un pacchetto di armi da 1,85 miliardi di dollari per Kiev che include anche il trasferimento del sistema di difesa aerea Patriot.

In aggiunta ai circa 2 miliardi di dollari di aiuti stanziati a favore dell’Ucraina con il Presidential decree act (PDA), altri 850 milioni di dollari per USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

Nel dettaglio, alla luce di quanto svelato da Politico, il PDA include: