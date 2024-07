Usa2024, Harris: Trump vuole riportare indietro il Paese

Milwaukee (Wisconsin), 23 lug. (askanews) - "Noi siamo concentrati sul futuro, gli altri sul passato": lo ha detto la vicepresidente Usa, Kamala Harris, affermando che "Donald Trump vuole riportare indietro il nostro Paese". Nel corso del comizio tenuto in Wisconsin, Harris ha citato il "Progetto 2...

Milwaukee (Wisconsin), 23 lug. (askanews) – “Noi siamo concentrati sul futuro, gli altri sul passato”: lo ha detto la vicepresidente Usa, Kamala Harris, affermando che “Donald Trump vuole riportare indietro il nostro Paese”.

Nel corso del comizio tenuto in Wisconsin, Harris ha citato il “Progetto 2025” messo a punto da alleati di Trump come piano per la prossima amministrazione conservatrice.

“Indeboliranno la classe media”, ha sostenuto Harris, invitando a leggere il progetto: “Quando lo leggerete, vedrete che Donald Trump intende tagliare la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria statale. Intende concedere agevolazioni fiscali ai miliardari e alle grandi aziende e far pagare il conto alle famiglie che lavorano. E potete credere che l’hanno messo per iscritto?”

A questo punto la folla ha iniziato a scandire: “Non torneremo indietro!”