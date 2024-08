Usa2024, Obama: siamo pronti per Harris Presidente. Yes she can

Chicago, 21 ago. (askanews) – L’ex presidente americano Barack Obama ha dichiarato che “l’America è pronta per un nuovo capitolo” con Kamala Harris e ha coniato quello che potrebbe essere un nuovo slogan per la sua campagna: “Yes, she can!”, parafrasando il motto della campagna che portò alla sua elezione alla Casa Bianca. E la folla della Convention nazionale dei Democratici ha subito ripreso l’idea ripetendo a gran voce “Yes, she can! Yes, she can!”. “La torcia è passata di mano, dunque al lavoro Dio vi benedica e benedica l’America” ha concluso Obama osannato dal pubblico.