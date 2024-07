Usa2024, Trump: a novembre vinceremo, Dio con me quando mi hanno sparato

Roma, 19 lug. (askanews) - Il candidato alle presidenziali americane per i Repubblicani, Donald Trump, ha previsto una "vittoria incredibile" a novembre, accettando la nomination del suo partito alla convention repubblicana di Milwaukee. "Mi candido a diventare il presidente di tutta l'America, non...

Roma, 19 lug. (askanews) – Il candidato alle presidenziali americane per i Repubblicani, Donald Trump, ha previsto una “vittoria incredibile” a novembre, accettando la nomination del suo partito alla convention repubblicana di Milwaukee.

“Mi candido a diventare il presidente di tutta l’America, non di metà dell’America, perché non c’è vittoria da vincere per metà dell’America”, ha detto nel suo discorso.

“Tra quattro mesi avremo una vittoria incredibile e daremo inizio ai quattro anni più grandiosi nella storia del nostro Paese”, ha affermato trionfante.

All’inizio del discorso, che è durato circa un’ora e mezza, tra i più lunghi di sempre per una accettazione, Trump ha anche ripercorso il tentato omicidio:

“C’era sangue dappertutto e in un certo modo io mi sentivo al sicuro perché avevo Dio al mio fianco, lo sentivo”.

Ma Trump ha promesso anche “la più grande operazione di deportazione nella storia del Paese”, “anche più grande di quelle del presidente Dwight Eisenhower di molti anni fa”.

Nell’ultimo giorno della convention repubblicana ha fatto la sua apparizione anche l’ex First Lady Melania Trump, in abito rosso.

“La posta in gioco non è mai stata così alta. La scelta non è mai stata così chiara. Il presidente Biden è più determinato che mai a sconfiggere Donald Trump e la sua agenda Project 2025 a novembre”, si legge nella dichiarazione rilasciata dalla campagna Biden-Harris in risposta al discorso di Trump.