Usain Bolt mostra la torcia olimpica di Parigi 2024

Milano, 25 lug. (askanews) – Usain Bolt ha svelato la torcia olimpica di Parigi 2024. Durante un evento sulla Senna a Parigi il grande velocista ha partecipato a un evento insieme al presidente di Parigi 2024, Tony Estanguet, e al capo del Cio Thomas Bach per mostrare la torcia dove brucerà la fiamma delle Olimpiadi di Parigi. Sarà realizzata in acciaio riciclato negli stabilimenti francesi di ArcelorMittal, sponsor delle Olimpiadi, in 1500 esemplari per i Giochi olimpici e 500 per i Giochi paralimpici.