Usano il taser contro un pescivendolo: "Spogliato e perquisito in commissariato"

A Vasto la polizia ha usato il taser contro un pescivendolo.

Gli agenti hanno poi fatto spogliare l’uomo in commissariato e lo hanno perquisito.

L’esercente si era rifiutato di esibire un documento e per questo è stato colpito con una pistola taser. L’uomo ha raccontato che gli agenti gli hanno fatto togliere tutti i vestiti e lo hanno perquisito ovunque, anche nelle parti intime.

Taser contro un pescivendolo

Il 31 gennaio, davanti alla pescheria Shark, un agente ha usato la pistola elettrica contro l’uomo per una banale lite e senza che ci fosse un reale pericolo.

Poco prima la polizia aveva fermato alcuni clienti della pescheria.

Un testimone ha registrato un video mentre avveniva questo abuso di potere da parte delle forze dell’ordine. Nel filmato si vedono il commerciante Giovanni De Rosa e un poliziotto che discutono in maniera animata.

L’agente avrebbe chiesto all’uomo di mostrare i documenti e il pescivendolo avrebbe risposto di non averli con sé. L’uomo avrebbe detto, inoltre, che doveva tornare a lavorare.

L’ira immotivata del poliziotto

Quando il poliziotto ha chiesto al commerciante di seguirlo in commissariato la risposta dell’uomo è stata: «Sto lavorando». Da qui sarebbe nata una discussione e sono partite minacce di arresto da parte dell’agente. Quest’ultimo ha poi estratto il taser facendo partire la scossa sull’uomo, come se avesse avuto davanti un pericoloso malvivente e non un semplice esercente.

Il poliziotto ha anche minacciato di rivolgere l’arma verso la moglie del commerciante.

L’agente ha intimato all’uomo di mettersi giù altrimenti lo avrebbe colpito con la pistola elettrica. Qualcuno ha gridato al poliziotto che il commerciante si è operato da poco.

Abuso di potere

Il poliziotto ha poi rimesso a posto l’arma e ha buttato a terra l’uomo per mettergli le manette. Tra i presenti qualcuno ha richiesto l’intervento dei carabinieri riconoscendo che si stava verificando un chiaro abuso di potere.

Il commerciante è stato fatto salire sulla pattuglia per andare in commissariato. L’uomo ha spiegato che dopo aver visto la polizia fermare e multare i suoi clienti si è avvicinato alla loro auto per chiedere spiegazioni agli agenti.

Alla richiesta dell’esercente uno dei due poliziotti si è scagliato contro l’uomo prima verbalmente e poi con la pistola elettrica sparando a lui e probabilmente anche alla moglie, la quale è caduta a terra.

Gli abusi sono continuati nel commissariato di polizia di Vasto. Qui gli agenti hanno fatto denudare l’uomo e lo hanno perquisito in ogni parte del corpo. I poliziotti si sono fermati soltanto all’arrivo degli avvocati dei De Rosa.

