Ustica, Amato a Macron: le verità non si lasciano sotto il tappeto

Milano, 5 set. (askanews) – “A Macron direi: abbiamo la fortuna di avere te presidente della Francia in questo momento, sei il francese più libero davanti a questa vicenda. Per pacificare il mondo in cui viviamo e per legarti ai giovani puoi consegnare un mondo nel quale i misteri sono finiti e nel quale le verità si cercano e non si lasciano sotto il tappeto. Erediti un mondo pulito”. Così l’ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato, intervenendo alla Stampa estera, dopo l’intervista alla Repubblica sulla strage del Dc9 dell’Itavia del 27 giugno 1980.