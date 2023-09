Ustica: Procaccini (Fdi-Ecr), 'da Amato nessun contributo a verità'

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Le nuove dichiarazioni sul caso Ustica rilasciate da Giuliano Amato e pubblicate oggi dal quotidiano 'La Verità' non diradano dubbi e ambiguità, né danno un contributo per accertare la verità dei fatti, come è dovere per u...

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Le nuove dichiarazioni sul caso Ustica rilasciate da Giuliano Amato e pubblicate oggi dal quotidiano 'La Verità' non diradano dubbi e ambiguità, né danno un contributo per accertare la verità dei fatti, come è dovere per un uomo delle istituzioni quale l’ex presidente del Consiglio”. Lo afferma il copresidente del gruppo Ecr del Parlamento Europeo, Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia.

"Perché con il suo 'Non so nulla, non ho elementi nuovi e non rispondo dei titoli di Repubblica', Amato ci dice che i casi sono due. O uno dei più autorevoli esponenti della prima e seconda Repubblica ha fatto affermazioni avventate che rischiano di creare incidenti diplomatici internazionali, facendo soffrire ulteriormente e inutilmente i familiari delle vittime di Ustica, oppure Repubblica ha inventato uno scoop inesistente, per vendere qualche copia in più e per mettere in difficoltà il governo italiano rispetto al piano nazionale – conclude -. Entrambi i casi sono gravi e deprecabili".