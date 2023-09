Ustica: Renzi, 'Amato lascia perplessi, se ha elementi lo dica nelle sedi opportune'**

Roma, 2 set (Adnkronos) - Su Ustica "il modo con cui Amato è intervenuto mi lascia perplesso. Se ha elementi in più deve essere più conseguente. Non può limitarsi a una intervista. Chi ha fatto il presidente del Consiglio sa che c'è un impegno delle istit...

Roma, 2 set (Adnkronos) – Su Ustica "il modo con cui Amato è intervenuto mi lascia perplesso. Se ha elementi in più deve essere più conseguente. Non può limitarsi a una intervista. Chi ha fatto il presidente del Consiglio sa che c'è un impegno delle istituzioni a parlare di certe cose con cognizione di causa". Lo ha detto Matteo Renzi alla festa di Italia viva a Firenze, aggiungendo: "Il mio è un invito ad Amato. Prima di chiedere a Macron dica tutto quello che sa nelle sedi opportune. Altrimenti sembra un messaggio in bottiglia, con 81 morti non si fa".