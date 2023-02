Usuelli (+Europa): Cospito è vigile, sa che Zerocalcare lo segue

Roma, 2 feb. (askanews) – “Abbiamo parlato una mezz’oretta, sono rimasto piacevolemente stupito sul fatto che avesse voglia di parlare con un dirigente politico, non lo davo affatto per scontato. Abbiamo parlato in piedi, una sbarra ci divideva, quindi lui sta in piedi, è lucido, vigile, reattivo, respira bene, è in grado di sostenere un dialogo anche con passaggi complicati”: lo ha riferito il medico e consigliere regionale lombardo di +Europa/Radicali Italiani Michele Usuelli che mercoledì ha visitato Alfredo Cospito nella casa di reclusione di Opera, nel Milanese.

“Quando gli ho detto che sono un pediatra, il bambino che è in lui mi ha detto che gli mancano tantissimo i fumetti. Ha saputo che questo importante fumettista italiano segue la sua iniziativa e sta partecipando attivamente, come bello sarebbe che Zerocalcare potesse spedire ad Opera un suo fumetto e dopo il vaglio della censura il signor Cospito come chiunque altro, anche il più terribile capo mafioso, possa leggere un fumetto”, ha aggiunto.