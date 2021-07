Utah, maxi tamponamento tra 20 mezzi in autostrada durante una tempesta di sabbia: 7 morti

Una tempesta di sabbia ha coinvolto diversi mezzi nello Utah: ci sono almeno sette vittime e decine di feriti.

Un drammatico incidente è avvenuto domenica 25 luglio 2021 nello Utah (Stati Uniti). Il bilancio parla di sette vittime e di almeno una decina di persona rimaste ferite. La causa del tamponamento sarebbe una forte tempesta di sabbia.

Tempestia di sabbia nello Utah

L’incidente è avvenuto sull’Interstate 15 della contea di Millard a circa 155 miglia da Salt Lake City. Sono una ventina i mezzi coinvolti: la notizia è stata diffusa dalla CNN che ha parlato anche di feriti in condizioni gravi. Sul posto è arrivato il personale sanitario per constatare le condizioni delle persone rimaste ferite durante l’incidente. Fonti sanitarie, citate dalla CNN, parlerebbero di un numero delle vittime destinato a salire.

Tempesta di sabbia nello Utah, vittime e feriti

Le forze dell’ordine locali hanno diffuso una nota parlando di una ventina di veicoli coinvolti nell’incidente causato dai forti venti e dalla tempesta di sabbia. A tal proposito è stato specificato che la visibilità sulla carreggiata avrebbe reso difficili le condizioni di viaggio delle persone in transito su rispettivi mezzi. “La Utah Highway Patrol ha chiesto aiuto alle unità di Richfield e Beaver per maggiore assistenza – si legge in una nota – e così molte ambulanze e mezzi di elisoccorso sono state chiamate per il trasporto delle vittime“.

Tempesta di sabbia nello Utah, la situazione

La Utah Highway Patrol ha diffuso le immagini dei camion e anche di altri veicoli che sono state colpiti dalla tempesta di sabbia sull’Interstate 15. La carreggiata è stata infatti invasa da pericolosi detriti: intanto la strada è stata chiusa su entrambe le direzioni per consentire il ripristino della circolazione e la messa in sicurezza del manto stradale. “Preghiamo con fervore per i cari di coloro che sono morti e per coloro che lottano per la propria vita. Siamo sbalorditi e rattristati dagli orribili incidenti nella contea di Millard” ha scritto con un tweet il governatore dello Utah Spencer Cox.

