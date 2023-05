Utero in affitto: Gasparri, 'vergognosa inerzia Procura Milano, chiederò ispezione'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Dalle cronache di pubblico dominio si rileva che l’evento milanese sull’utero in affitto costituisce una palese e plurima violazione delle leggi vigenti in Italia, dove i bambini non si comprano e il corpo delle donne non si affitta per mettere al mondo...

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Dalle cronache di pubblico dominio si rileva che l’evento milanese sull’utero in affitto costituisce una palese e plurima violazione delle leggi vigenti in Italia, dove i bambini non si comprano e il corpo delle donne non si affitta per mettere al mondo vite da vendere. Eppure la Procura della Repubblica di Milano non ha mosso un dito. Confermando che quello delle obbligatorietà dell’azione penale è un principio che la magistratura invoca solo quando fa comodo al mondo togato. È vergognoso che la Procura, nota per le sue tante iniziative prive di presupposti, sia rimasta inerte. Per questo chiedo con una interrogazione al ministro Nordio che venga disposta una ispezione sulla Procura di Milano che assiste passiva al consumarsi di reati sotto i suoi occhi". Lo annuncia il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

"Analoga iniziativa -aggiunge- ho assunto presso il Csm. Ho inoltre raccolto i riferimenti dettagliati dei reati commessi per denunciare persone e organizzazioni unitamente ai magistrati di turno che hanno tollerato e quindi agevolato i crimini commessi a Milano in queste ore. Abbiamo nomi, prove, ampia documentazione”.