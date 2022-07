Va a 300 chilometri orari sul GRA e si schianta contro un guardrail: il video virale sui social

Va a 300 chilometri orari sul GRA e si schianta contro un guardrail: il drammatico incidente è stato filmato ed è diventato virale sui social.

Va a 300 chilometri orari sul GRA e si schianta contro un guardrail: il drammatico incidente è stato filmato da un passeggero ed è diventato virale sui social.

Va a 300 chilometri orari sul GRA e si schianta contro un guardrail

Nella serata di lunedì 18 luglio, si è consumata una tragedia stradale che ha portato alla prematura scomparsa di un giovane di 21 anni residente a Roma.

L’incidente è stato documentato tramite un video girato dal passeggero che si trovava all’interno di un’auto che viaggiava quasi a 300 km/h, come indicato dal cruscotto. Mentre la super car sfrecciava a tutta velocità, in sottofondo si sentiva musica rap ad alto volume. La clip, poi, si chiude bruscamente tra le urla ne momento in cui l’auto si schianta percorrendo il Grande Raccordo Anulare.

La vittima era il conducente della vettura mentre il video, diventato rapidamente virale sui social, è stato immortalato da un amico del 21enne. L’amico è rimasto gravemente ferito insieme a una ragazza che occupava uno dei sedili posteriori della vettura. Entrambi vertono di condizioni gravissime.

Il video virale sui social

Nella sua corsa forsennata, l’auto che si è schiantata sul GRA avanzava zigzagando tra le auto in transito fino a quanto il guidatore non ha perso il controllo del mezzo, impattando contro un guardrail.

A questo punto, la super car si è ribaltata più volte per poi travolgere un’auto guidata da una donna incinta.

La vittima e l’amico che ha girato il video sono estratti dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco della squadra 21 A di Frascati entrambi ancora vivi. Le condizioni del conducente, tuttavia, sono presto apparse disperate e il ragazzo si è infine spento al policlinico Tor Vergata poco dopo il suo arrivo presso il nosocomio romano.

L’amico, invece, è stato indirizzato verso il policlinico Casilino in codice rosso in prognosi riservata.