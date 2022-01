Va a cercare l’amico ma dopo aver bussato invano si allarma e chiama i Vigili del Fuoco che forzano l'ingresso e lo trovano morto per un malore

Tragedia a Palmanova, in provincia di Udine, dove un uomo va a cercare l’amico ma lo trova morto per un malore improvviso: il 67enne Francesco De Venuto risultava irreperibile al telefono e per questo motivo nella mattinata di venerdì 14 gennaio, un amico aveva deciso di andare di persona presso la sua abitazione in via Pisani nella “città fortezza”.

Trova l’amico morto per un malore: una visita di cortesia finita in tragedia

Purtroppo la sua visita di cortesia, sia pur venata dalla leggera inquietudine per non aver trovato l’amico di solito abitudinario, si era trasformata in tragedia appena l’uomo aveva bussato invano. Qualcosa decisamente non andava.

Il suo amico morto per un malore: lo trova dopo aver telefonato invano, poi chiama il 115

Dalle verifiche delle forze dell’ordine allertate per la circostanza è emerso che De Venuto era purtroppo deceduto, vittima di un malore che lo aveva colto in casa.

I media locali spiegano che sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano che avevano provveduto a forzare l’ingresso e gli operatori sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso del 67enne.

Chi era Francesco, trovato morto per un malore da un amico: aveva vestito la divisa dell’Esercito

Francesco De Venuto era originario di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ma risiedeva da tempo a Palmanova per questioni legate alla sua professione prima di andare in pensione: era stato un sottufficiale dell’Esercito, era vedovo da qualche anno ed aveva due figli, Giuseppe e Marco.