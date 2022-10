Va a dormire e non si sveglia più: addio alla 24enne Daria Visentin, figlia di un noto artigiano della città e membra di una rinomata scuola di musica

Arrva dalla provincia di Treviso la terribile vicenda di una ragazza che va a dormire e non si sveglia più: i cari e gli amici dicono addio alla 24enne Daria Visentin. Secondo quanto riportato da la Voce di Rovigo la 24enne, apparentemente in buono stato di salute, è stata trovata senza vita dai familiari che si erano allarmati per il suo silenzio.

E la immane tragedia di Daria ha scosso la comunità in cui viveva e il mondo dei social dove i suoi amici hanno postato messaggi struggenti dolore ed addio.

Va a dormire e non si sveglia più

La giovane studentessa è deceduta a Falzè di Trevignano, in provincia di Treviso, nella notte tra sabato e domenica a soli 24 anni. Secondo i media a dare conto dell’accaduto è stato un lancio de “La Tribuna di Treviso”.

E il media spiega anche che Daria era “una ragazza solare e benvoluta. Dopo la laurea a Trieste era tornata a Falzè di Trevignano dove stava progettando il suo futuro”.

Una famiglia molto conosciuta

La famiglia di Daria è molto nota in città, dove suo padre ha una falegnameria in zona industriale a Trevignano. Daria faceva anche parte dell’associazione Ivb VocalMusic School di Montebelluna. Su Facebook il commosso saluto: “La nostra storica allieva ‘D’Aria’ è volata in cielo e sarà sempre parte dei nostri cuori.

Buon viaggio anima pura”.