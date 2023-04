Va a fuoco sul Gra, ma viene ripreso invece di essere soccorso

Un uomo di 53 anni, Francesco Sandrelli, ha preso fuoco sul Gra lo scorso 6 febbraio a causa dell’incendio della sua auto. Nessuno lo ha aiutato mentre veniva divorato dalle fiamme. Delle persone a bordo di un’auto hanno notato lo sventurato, ma hanno ripreso la scena col cellulare e deriso la vittima, ignorando per il resto il bisogno di aiuto di Francesco. Di professione pittore, il 53enne era originario di Cortona, in provincia di Arezzo. Se qualcuno si fosse fermato per aiutarlo, forse Francesco si sarebbe potuto salvare. Sandrelli è stato infine soccorso dall’eliambulanza che lo ha portato in ambulanza. Aveva ustioni troppo gravi ed è morto dopo un mese di agonia, lo scorso 24 marzo.

Ripreso mentre va a fuoco sul Gra: salma restituita alla famiglia

Il pittore Francesco Sandrelli ha lottato per un mese tra la vita e la morte, ma alla fine il suo fisico ha ceduto. La salma del 53enne è stata consegnata alla famiglia per la celebrazione del funerale.

I funerali e le indagini della Procura

Come informa FanPage, il funerale di Francesco Sandrelli è previsto nel primo pomeriggio di martedì 4 aprile, dalle 14:30, nella chiesa di Cristo Re in Camucia. Al momento sulla vicenda sta indagando la Procura di Roma, che ha aperto un’inchiesta con ipotesi di reato per omissione di soccorso. Non si sa con certezza perché la macchina del 53enne sia andata a fuoco, portandolo di conseguenza alla morte.