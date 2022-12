Va a trovare il figlio ma scompare nel nulla: ricerche in Brianza per un uomo fatto oggetto di un alert social e di azioni mirate delle forze dell’ordine, spasmodicamente impegnate per rintracciare il 66enne indiano Masih Ashok Kumar.

Da quanto si apprende l’uomo sarebbe scomparso da Limbiate lo scorso venerdì 16 dicembre. Purtroppo da allora i familiari non hanno più sue notizie.

Scompare nel nulla, ricerche in Brianza

Il 66enne è cittadino indiano ed era arrivato in Italia lo scorso novembre insieme alla moglie. Lo scopo da quanto si apprende era quello di trascorrere un periodo in famiglia a casa del figlio. Ma il dramma era in agguato: venerdì, dopo essere uscito di casa, non è rientrato ed è scimparso.

A denunciare l’allontanamento suo figlio, che si era recato presso la stazione dei carabinieri di Limbiate.

Come era vestito Masih e i suoi tratti

La stessa associazione Penelope ha preso in carico il caso ed ha diffuso sui social un appello per rintracciare il 66enne. L’uomo è alto all’incirca un metro e settanta, occhi chiari e barba bianca. Al momento della scomparsa aveva addosso un giubbotto blu, scarpe nere e pantaloni eleganti.

Non ha con sé documenti, né soldi e nemmeno il telefono cellulare. Purtroppo Masih soffre di crisi di epilessia e nei giorni precedenti alla scomparsa era andato al pronto soccorso.