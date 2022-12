Va al cinema a vedere Avatar e si sente male: morto un uomo, tragedia in India dove uno spettatore ha un infarto durante la visione dell’opera di James Cameron.

A morire, secondo Hindistan Times, è stato Lakshmireddy Srinu che era andato al cinema in compagnia del fratello minore. Ad un certo punto l’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo.

Va a vedere Avatar 2, morto un uomo

Tutto sarebbe accaduto a Kakinada e i media locali spiegano che più o meno quando il lunghissimo film era circa alla metà Srinu ha avuto un malore. Sono stati allertati i soccorsi ed il cittadino è stato condotto a razzo ospedale, dove dopo poco tempo però i dottori ne hanno dichiarato il decesso.

Ma cosa è successo all’uomo che era padre di due figli? Sanjeev Gera, direttore del Fortis Hospital, ha spiegato ai media indiani che il Covid ha causato in molti una forte infiammazione dei vasi sanguigni. E quindi? “Inoltre a causa dello stress, dell’aumento della pressione sanguigna – che è quello che è accaduto in questo caso – le arterie del cuore potrebbero essere state danneggiate. Ciò può causare un improvviso arresto cardiaco”.

Il legame fra il Covid e le fragilità cardiache

E il collega Pradeep Kumar ha ritenuto plausibile anch’egli che il malore sia stato in nesso con l’agitazione causata dalla visione del film e da una condizione di salute già pregiudicata: “La morte potrebbe essere dovuta a un problema alle coronarie o all’attivazione di un’aritmia attraverso l’agitazione. Queste morti in genere accadono durante eventi o situazioni dal grande impatto emotivo o che mettono agitazione. Ma è improbabile che sia stato il film in sé a causare la morte”.