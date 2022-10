Va dall’oculista per dolore agli occhi: scopre di avere 23 lenti a contatto sotto le palpebre

Una donna degli Usa va dall'oculista per un forte dolore agli occhi e per una visione ridotta e scopre di avere 23 lenti a contatto sotto le palpebre

Arriva dagli Usa la surreale vicenda di una donna che va dall’oculista per dolore agli occhi e scopre di avere 23 lenti a contatto sotto le palpebre. Una 70enne di Orange County le aveva applicate nel tempo senza mai toglierle ed alla fine si era ritrovata con una barriera davanti ad un occhio di proporzioni spaventose.

A scoprire quel fatto assurdo la dottoressa Katerina Kurteeva, che durante una prima visita aveva “solo” ipotizzato un pezzo di lente a contatto rotta.

Una diagnosi davvero molto difficile

In subordine la specialista aveva preso in considerazione l’idea di un’infezione. Poi la dottoressa Kurteeva ha fatto la sua scoperta ed ha sgranato i suoi, di occhi. In 20 anni di professione quello non le era capitato mai. Ha detto la dottoressa su Insider: “Non ho visto molto, solo un po’ di muco, che potrebbe essere una risposta naturale all’irritazione.

Ero perplessa”. Poi l’illuminazione: “Ho usato uno strumento specifico che avrebbe tenuto aperte sia la palpebra superiore che quella inferiore contemporaneamente per un periodo di tempo più lungo, in modo da poter usare liberamente le mani per scoprire cosa stava succedendo“.

Aveva 23 lenti a contatto sotto le palpebre

A quel punto la dottoressa ha estratto due lenti a contatto, rimaste attaccate l’una all’altra, solo che sembravano essercene altre: “In quasi 20 anni di pratica, non avevo mai visto niente di simile“.

Quante ne ha estratte la dottoressa? Ben 23, tutte dentro l’occhio della 70enne e tutte riprese da un video che è diventato virale.