Va in cerca di funghi e trova il cadavere decomposto di una donna: prima abiti consunti poi miseri resti umani che erano lì da molto tempo

Orrore in Veneto, dove un uomo va in cerca di funghi ma trova il cadavere decomposto di una donna. I media spiegano che fra Mogliano e Mestre un anziano residente si diletta nei boschi ma fa una terribile scoperta. Nel bel mezzo di quella sua sgambata a caccia di frutti del bosco l’uomo ha trovato il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione.

Trova il cadavere decomposto di una donna

Il Mattino di Padova ripreso da La Voce di Rovigo spiega che tutto è successo in un’area di campagna tra Mogliano e Mestre, in via Marocchesa, “a due passi dal parcheggio pubblico del centro direzionale delle assicurazioni Generali”. In buona sostanza il corpo non era in una zona particolarmente remota e “fuori mano”. Tuttavia è una stricia di terreno che i residenti frequentano poco, “a ridosso del fiume Dese, dietro all’ex Postiglione”.

Il ritrovamento sarebbe avvenuto pochi giorni fa e l’uomo ha detto ai carabinieri come è andata.

Le indagini e la pista della “tratta”

Aggirandosi nei boschi ha intravisto degli indumenti da donna, consunti, poi ha notato che non erano solo abiti e che dentro c’era un corpo. Un cadavere di sesso femminile “in stato avanzato di decomposizione, ormai a pezzi”. Subito sono state messo in allerta forze di polizia e Procura della repubblica.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri ma è ancora buio fitto su identità della donna e motivi del decesso. La Voce ipotizza: “Il luogo del ritrovamento è noto da tempo per essere un nascondiglio per il mondo di mezzo legato alla tratta lungo il Terraglio”.