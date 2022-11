Va per funghi ma cade e si rompe una gamba: dopo il volo l'uomo non è stato più in grado di proseguire ed ha rischiato di fatto la morte

Va per funghi ma cade e si rompe una gamba: anziano rischia di morire, bruttisima avventura per un 77enne dell’Emilia Romagna che viene soccorso giusto in tempo.

Per lui e come spiega Bologna Today c’è stato il lieto fine ma gli esordi non erano rosei. L’uomo è caduto nelle ore del mattino del 27 novembre in un bosco e nel capitombolo si è procurato una frattura all’arto inferiore.

Va per funghi ma si rompe una gamba

Il 77enne residente a San Lazzaro di Savena aveva da poco raggiunto la zona boschiva di Zena di Pianoro, sul sentiero 815.

Ad un certo punto e per cause ancora ignote nel novero delle quali potrebbe esserci anche un malore improvviso, l’uomo ha perso l’equilibrio. A quel punto, con la gamba fratturata, il 77enne non è stato più in grado di proseguire ed ha rischiato di fatto la morte, a contare l’età avanzata.

Le grida di dolore e gli escursionisti

Per sua fortuna alcuni escursionisti hanno sentito le sue grida ed hanno allertato i soccorsi.

Il 77enne è stato raggiunto tramite chiamata della centrale operativa del 118 dal Soccorso Alpino stazione Rocca di Badolo. Stabilizzato e condotto “per circa 400 metri su barella portantina fino all’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pianoro”, l’anziano è stato preso in carico per il ricovero.