Vacanza in crociera: ecco perché conviene 

Questo tipo di vacanza permette a chiunque di rilassarsi e di staccare per qualche giorno la presa mentre si è coccolati dalle onde del mare

Sempre più persone decidono di trascorrere un periodo di relax a bordo di una crociera. Il motivo è piuttosto semplice, questa particolare tipologia di vacanza permette a chiunque di rilassarsi e di staccare per qualche giorno la presa mentre si è coccolati dalle onde del mare. La nuova offerta di crociere proposte da Costa Crociere per il 2022 è incentrata su alcuni principi cardine, tra cui la sostenibilità, un tema ormai diventato più che importante. Lo scopo della compagnia è quello di permettere ai turisti a bordo di vivere una vera e propria esperienza piuttosto che una vacanza fine a sé stessa. Per far ciò, mette a disposizione diverse iniziative che permettono di conoscere ed apprezzare le diverse comunità locali che si trovano nei luoghi toccati dalle crociere, tra cui le escursioni.

Escursioni in giro per il mondo

È risaputo che il motto di Costa Crociere per le nuove proposte di vacanza è “non turisti, ma viaggiatori”. Proprio per questo, la compagnia ha deciso di mettere a disposizione delle escursioni studiate con National Geographic Expeditions by Kel 12 al fine di permettere agli interessati di conoscere diversi aspetti delle località visitate. Infatti, è possibile fare una sorta di tour gastronomico, oppure avventurarsi in percorsi da esplorare facendo trekking o a bordo di un kayak. Si tratta di esperienze uniche nel loro genere, studiate prestando attenzione all’ambiente nel quale ci si immerge. Infatti, come già detto, Costa Crociere si è avvalsa di un partner d’eccezione, National Geographic Expeditions, leader del settore. Ogni anno, infatti, si occupa di centinaia di viaggi in giro per il mondo. Ogni tour può essere fatto da un massimo di 20 passeggeri, accompagnati da un’equipe preparata e competente composta da biologi, archeologi, vulcanologi, enologi ed anche fotografi. Grazie a questi professionisti, è possibile imparare a guardare il mondo e le zone visitate con occhi diversi. In poche parole, se si ha intenzione di fare una vacanza diversa dalla solita, è consigliato dare uno sguardo alle offerte crociere e scegliere quella che fa per sé.

Avventure per tutti i gusti

Le proposte di Costa Crociere si adattano davvero a tutti, grandi e piccini. Esse, infatti, sono calibrate per i gusti di una moltitudine di viaggiatori, considerando anche la fascia d’età e le abilità, al fine di garantire il divertimento sicuro per tutti. Ad esempio, vi sono delle vere e proprie avventure per i più temerari ed allenati, ed esperienze da vivere con ritmi lenti adatte anche per i più piccoli o meno allenati. La particolarità delle esperienze proposte, però, è quella di durare un’intera giornata, permettendo di entrare in contatto con la reale identità del posto. Tutto quello che bisogna fare è scegliere la vacanza adatta per le proprie esigenze.

Il progetto “sentinelle del mare”

Infine non è possibile fare cenno alle escursioni proposte da Costa Crociere e National Geographic. Grazie a queste ultime, infatti, è possibile partecipare attivamente al progetto “sentinelle del mare”. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un’iniziativa dell’Università di Bologna, che ha il fine di monitorare lo stato delle acque del mediterraneo a bordo della barca a vela Dream 1. Si può, quindi, aiutare la ricerca scientifica collaborando con i biologi marini per la raccolta dei dati che dovranno essere elaborati dagli esperti del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Alma Mater. Si tratta di un’iniziativa unica ed interessante, incentrata appieno sul concetto di sostenibilità e che permette di apprendere cose nuove mentre si è in vacanza.