Ambra Morelli, pallanuotista 22enne, ha raccontato la sua vacanza da incubo in Spagna con le amiche. Sono state picchiate dalla polizia dopo essere state molestate da un uomo ubriaco.

Vacanza da incubo per ragazze italiane in Spagna: “Molestate, ma la polizia ha picchiato noi”

Un gruppo di ragazze voleva trascorrere una divertente e rilassante vacanza a Valencia, ma si è trasformata in un incubo. Sono state picchiate dalla polizia, all’esterno di un locale, dopo essere state molestate da un uomo ubriaco, che si era scagliato contro di loro con insulti, calci e sputi. “Come fossimo criminali e invece eravamo noi le vittime. Ci avevano insultato e sputato fuori dalla discoteca e quando abbiamo visto arrivare le pattuglie eravamo felici.

Pensavamo ci salvassero. Invece…” ha raccontato Ambra Morelli, pallanuotista fiorentina di 22 anni. “Eravamo otto amiche. All’uscita dalla discoteca Marina Beach stavamo chiacchierando quando ci è arrivata addosso una scarpa. Quando la restituiamo un ragazzo spagnolo, alticcio, inizia a insultarci e mi molla un calcio. Si crea confusione perché iniziamo a urlare, e alcuni amici tentano di allontanarlo” ha spiegato la ragazza al Quotidiano Nazionale.

L’intervento della polizia

L’arrivo della polizia avrebbe dovuto risolvere la situazione, ma in realtà l’ha peggiorata.

“C’è stato il fuggi-fuggi, noi invece siamo andate incontro agli agenti, pensavamo ci difendessero ma ci hanno strattonato e trascinate sulla sabbia e buttato a terra me e Matilde, le altre ragazze assistevano terrorizzate. Io avevo la faccia sulla sabbia, non respiravo, tentavo di divincolarmi: mi hanno messo un ginocchio sulla schiena, come fossi una criminale” ha raccontato la 22enne. “Uno di loro ci ha intimato di andare via di corsa.

Eravamo spaventate e siamo andate in ospedale. La denuncia? Lì per lì abbiamo avuto paura e adesso non lo so: non mi fido della giustizia e dovrei andare in Spagna e pagarmi le spese” ha aggiunto la ragazza.