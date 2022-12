Vacanza sulla neve con la famiglia

L’inverno è arrivato, così come la neve, lieve e soffice, che in tanti aspettavano con ansia. Montagne e comprensori sono pronti per accogliere tanti turisti, sciatore e famiglie, che vogliono godersi una bella vacanza sulla neve.

Vacanza sulla neve: come organizzarla in famiglia

La neve è arrivata e moltissime persone sono pronte per trascorrere una vacanza invernale in famiglia. Natura, sport e relax saranno le parole d’ordine per una perfetta vacanza sulla neve, da trascorrere con la propria famiglia, con i propri bambini, cullati dalla perfetta atmosfera che si crea grazie al magico manto bianco. Per trascorrere una vacanza sulla neve in totale relax è importante seguire qualche accorgimento, soprattutto se si parte insieme ai bambini. Prima di tutto è importante fare bene la valigia, portando con sé tutto l’occorrente, dai capi caldi e protettivi per contrastare il freddo, fino ad accessori fondamentali come sciarpe, guanti, cuffie, scaldacollo e calzettoni. È importante non dimenticare dei capi più leggeri e comodi per la vita in albergo, soprattutto per i più piccoli. Per una perfetta vacanza in famiglia bisogna ricordare anche altri accessori, come creme solari, burro cacao, occhiali da sole e kit di pronto soccorso. La cosa più importante, però, è sempre trovare una struttura che sia veramente a misura di famiglia, attenta alle esigenze dei più piccoli e attrezzata per qualsiasi tipo di bisogno.

I comprensori sciistici per famiglie

Ci sono molti luoghi comuni sulle vacanze sulla neve per tutta la famiglia. Molte persone le ritengono faticose e per niente economiche, ma in realtà non è sempre così. Ci sono molte strutture che offrono offerte vantaggiose per chi desidera trascorrere una settimana bianca con la propria famiglia. È molto importante valutare bene la scelta dei comprensori sciistici ideali per le famiglie, valutando le varie offerte e soprattutto cercando di trovare quelli attrezzati meglio per le esigenze dei bambini. Esistono offerte che prevedono il soggiorno gratuito per i bambini più piccoli in camera con i genitori, oppure sconti per i bambini più grandi. A volte lo skipass per i bambini è gratuito o ha un prezzo ridotto e ci sono anche offerte per il noleggio degli scii e le lezioni. Per poter valutare tutte queste interessanti opzioni, è fondamentale trovare i migliori comprensori sciistici per le famiglie. Non solo perché potreste andare incontro a qualche offerta, ma anche e soprattutto perché sono molto più attrezzati e presentano diversi vantaggi, come piste speciali su cui esercitarsi, insegnanti di scii per i più piccoli, assistenza per i bambini, luoghi a misura di bambino, parchi giochi e attività ricreative intorno alle piste. Un modo per far divertire i più piccoli e per far rilassare i più grandi.

Ci sono diversi comprensori adatti alle vacanze per le famiglie con bambini. Uno di questi è l’area sciistica Merano 2000, sopra la città di Merano, comodamente raggiungibile in macchina, autobus o funivia. È un’area molto adatta alle famiglie e ai bambini. Chi pratica lo slittino potrà provare la pista di quasi 3 km di lunghezza, gli appassionati di skitour potranno lasciarsi incantare da meravigliosi panorami, e per chi vuole rilassarsi sono presenti solarium, rifugi, e le terme. L’area è attrezzata per andare anche incontro alle esigenze dei più piccoli, che riusciranno a passare una vacanza divertente e ad imparare tantissime cose. È presente il grande parco giochi con zoo alpino, dove potersi avvicinare ai cavalli, e divertirsi con una vasta scelta di giochi. In Alto Adige è consigliata alle famiglie l’area sull’Alpe di Siusi, dove è possibile trascorrere un perfetto soggiorno tra sci e natura. Le ampie piste accontentano tutti gli amanti dello sci, da quelli alle prime armi ai più esperti. L’Alpe di Siusi e la Val Gardena formano un meraviglioso comprensorio sciistico che vanta 181 km di piste e 79 impianti a fune, con la possibilità di seguire delle lezioni, cosa molto importante soprattutto per i più piccoli. Anche in questo caso il comprensorio è particolarmente adatto per le famiglie con bambini e ci sono tantissime cose da scoprire per divertirsi e rilassarsi in famiglia.