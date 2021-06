Vacanze: 9 famiglie su 10 rimarranno in Italia, top Puglia Sicilia e Toscana

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – ''Il peso della pandemia si fa ancora sentire sulla destinazione scelta dagli italiani: 9 famiglie su 10 rimarranno nel territorio nazionale e solo l’11% degli intervistati dichiara di scegliere l’estero, pari a circa 4,5 milioni di italiani''.

Tra le regioni più scelte al primo posto Puglia, poi Sicilia e Toscana, anche se chi cresce di più rispetto al 2020 è la Sicilia, seguita da Toscana e Puglia. E' quanto emerge dall'indagine realizzata da italiani.coop (lo strumento di ricerca e analisi di Coop) per Robintur Travel Group 'Gli italiani e le vacanze della ripartenza'.

''Tra le motivazioni che più pesano, la cita il 73%, c’è proprio la pandemia, un dato che non si discosta da quel 75% che giustificava in questo modo la propria permanenza in Italia nel 2020.

Per chi, comunque, varca i confini si pensa alla Grecia come prima meta scelta, poi Spagna e Francia''. Mentre per chi rimane nel Paese, ''c’è la determinazione di cambiare regione: 72% (contro il 65% del 2020, quando gli italiani avevano ancora di più ridotto la loro mobilità)''.