Vacanze allungate, Bianchi: “Misura sbagliata, il problema è cosa avviene fuori dalla scuola”

Bianchi si è schierato contro la proposta delle vacanze di Natale allungate: la priorità, ha spiegato, è spingere sulla vaccinazione.

Di fronte alla proposta delle vacanze di Natale allungate per gli studenti avanzata da alcuni esperti, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha dato parere contrario: secondo lui si tratta di una misura sbagliata perché i dati dimostrano che le scuole sono ambienti sicuri.

Bianchi sulle vacanze allungate

Intervistato durante la trasmisisone Unomattina in onda su Rai Uno, l’esponente del governo ha ricordato che quello scolastico è il comparto che con più prontezza ha risposto all’invito alla vaccinazione e non è dunque giusto penalizzarlo. Anche perché i positivi nelle scuole sono sotto lo 0,50% e le classi in quarantena sono 10 mila su 400 mila. “Il problema è cosa avviene fuori dalla scuola“, ha aggiunto.

L’idea di fondo dell’esecutivo, ha continuato Bianchi, è la presenza e la risposta sono i vaccini. Il vero strumento per evitare il ritorno alle quarantene non è infatti il posticipo del rientro in classe ma l’immunizzazione.

Bianchi sulle vacanze allungate e il green pass a scuola

Il titolare dell’Istruzione si è anche espresso sulla proposta di consentire l’accesso a scuola solo ai possessori di green pass: “Ne discuteremo domani mattina con tutti i ministri in cabina di regia“.

Pur ammettendo che la proposta dei sindaci ha trovato un’ampia opposizione, l’esecutivo ne parlerà serenamente tenendo comunque presente che “un conto sono i ragazzi grandi vaccinati all′85%, un conto sono i bambini” per cui è appena iniziata la campagna vaccinale.