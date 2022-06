Vacanze in Sardegna: Veratour apre l’estate 2022 con 2 nuovi villaggi sul mare

Veratour ha aperto la stagione estiva 2022 inaugurando due nuovi villaggi turistici sull’isola in località rinomate e affacciati direttamente sul mare.

Ci sono ottime notizie quest’anno per gli amanti della Sardegna, che continuano ad essere moltissimi. Veratour infatti ha aperto la stagione estiva 2022 inaugurando due nuovi villaggi turistici sull’isola, che si vanno ad aggiungere ai 5 già presenti, tutti affacciati direttamente sul mare e posti in località rinomate. Parliamo del Veraclub Amasea a San Teodoro e del Veraclub Cala Ginepro nel Golfo di Orosei: due angoli di Paradiso che stanno già riscuotendo un grandissimo successo e che rappresentano dei veri e propri punti di riferimento per chi ama trascorrere le proprie vacanze sull’isola. Da quest’anno dunque l’offerta Villaggi Sardegna con l’insegna Veratour si amplia ad arriva a contare 7 strutture, in grado di accontentare le esigenze di tutti, dalle famiglie con bambini agli adulti in cerca di sistemazioni esclusive.

Estate 2022 in Sardegna: i nuovi villaggi Veraclub

I nuovi villaggi con l’insegna Veratour in Sardegna, inaugurati quest’estate, sono 2 e meritano entrambi di essere scoperti perché ubicati in località rinomate dell’isola.

Il Veraclub Amasea a San Teodoro

Il Veraclub Amasea si trova a San Teodoro ed è frutto di una profonda ristrutturazione di una struttura già esistente: il Bungalow Club Village. Veratour ha rinnovato completamente le sistemazioni, con arredi di grande pregio ed una grandissima attenzione al dettaglio, rendendola un vero e proprio angolo di Paradiso. Il Veraclub Amasea si trova a San Teodoro, una delle località turistiche più rinomate dell’isola, nelle immediate vicinanze di alcune delle più belle spiagge della Sardegna e della Costa Smeralda. Il villaggio si rivolge in modo particolare alle famiglie con bambini al seguito ed è in grado di offrire i servizi tipici del gruppo Veratour come il Superminiclub e l’animazione di altissimo livello.

Il Veraclub Cala Ginepro sul Golfo di Orosei

Altrettanto interessante è anche il nuovo Veraclub Cala Ginepro, che sorge sul Golfo di Orosei a ridosso di una delle più belle spiagge di sabbia della zona. Anche in questo caso non mancano servizi di alto livello come l’animazione, il Superminiclub, l’assistenza, i ristoranti e le numerose attività sportive per un divertimento assicurato per tutti.

Gli altri villaggi in Sardegna del gruppo Veratour

Come abbiamo accennato, questi due villaggi vanno ad aggiungersi agli altri 5 con le insegne Veratour già presenti in Sardegna, tutti affacciati direttamente sul mare.

I villaggi Veratour a Costa Rei

3 villaggi Veratour si trovano nella prestigiosa località turistica di Costa Rei, nel sud della Sardegna: un vero e proprio angolo di Paradiso tutto da scoprire. L’offerta a livello ricettivo è in grado di accontentare tutte le esigenze: qui troviamo infatti il Veraclub Suneva, il Veraclub Eos Village ed il Veraclub Costa Rey Wellness & Spa riservato ad una clientela più adulta ed esigente.

I villaggi Veratour nel nord della Sardegna

Nel nord della Sardegna, Veratour propone due villaggi molto differenti tra loro: il Veraresort Moresco a Santa Teresa di Gallura che è un hotel con trattamento di mezza pensione ed il Veraclub Porto Istana, che è invece un villaggio turistico ubicato nella bellissima località di Porto Istana. Ce n’è insomma per tutti i gusti e per tutte le esigenze.