Milano, 8 giu. (askanews) – Vaccinazione di massa di pompieri e poliziotti nel famoso ex mercato del pesce di Tokyo. A ricevere la dose in una giornata 500 Vigili del Fuoco e 2.500 agenti, nel tentativo di dare una spinta alla campagna vaccinale giapponese, ancora troppo lenta. Un fattore che si aggiunge alle preoccupazioni per le incombenti Olimpiadi.

Tsukiji è stata la sede del mercato del pesce giapponese fino al 2018, quando è stato spostato in un altro quartiere.