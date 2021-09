Vaccini ai bimbi tra 5 e 11 anni, Fontana: “La Lombardia è pronta, attendiamo ok dell’ISS”

Fontana ha dichiarato che, se dovesse arrivare l'ok dell'ISS, la Lombardia sarebbe pronta a somministrare vaccini ai bimbi tra 5 e 11 anni.

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha affermato che la Lombardia è pronta, quando gli esperti daranno il via libera, a fra partire la campagna di somministrazione dei vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Fontana sui vaccini ai bimbi da 5 a 11 anni

Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Zapping in onda su Rai Radio 1, il Presidente lombardo ha infatti così risposto a chi gli ha chiesto se la sua regione, dopo gli studi di Pfizer che hanno attestato la sicurezza del siero anche per i bambini under 11, fosse pronta a partire: “Noi ci atteniamo alle disposizioni che arrivano dagli organi scientifici, dall’Istituto superiore di Sanità e dal Comitato tecnico-scientifico.

Se dovessero aprire anche a questa categoria, noi siamo pronti a farlo“.

Fontana ha aggiunto che in Lombardia ha avuto un notevole riscontro anche la vaccinazione della fascia superiore, vale a dire quella dei ragazzi dai 12 ai 19 anni.

Fontana sui vaccini ai bimbi da 5 a 11 anni e la campagna in Lombardia

L’esponente leghista si è poi espresso sulla campagna vaccinale confermando l’aumento del numero di prenotazioni di prime dosi negli ultimi giorni.

Un fenomeno osservato anche in altre regioni dopo che il governo ha imposto il green pass obbligatorio per i lavoratori dal 15 ottobre. “L’atteggiamento migliore è quello di parlare, di spiegare e di far parlare i nostri scienziati, in grado di dare una risposta ai dubbi della gente“, ha concluso.